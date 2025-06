Milano donna trovata morta in auto in via Valtellina | aveva tra i 35 e i 40 anni

Una scena drammatica ha scosso il quartiere Isola di Milano: una donna di circa 35-40 anni è stata trovata senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in Via Valtellina. La scoperta, fatta da due passanti domenica sera, apre un mistero inquietante sulla sua identità e le cause di questa tragedia. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro questa perdita improvvisa?

È stata trovata morta all'interno di un' auto parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola di Milano. La vittima, non ancora identificata, è una donna ed è stata notata da due passanti intorno alle 21.30 di domenica, immobile sui sedili posteriori dell'auto parcheggiata davanti a un'officina. Il personale sanitario del 118, intervenuto al civico 2 con la polizia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, presumibilmente di un'età compresa tra i 35 e i 40 anni. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica. L'auto su cui è stata trovata la donna – e che veniva usata usata come un giaciglio – ha targa romena.

