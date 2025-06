Milano crolla parte dell’insegna sul grattacielo Generali | zona chiusa edificio inagibile

Milano si trova ancora una volta sotto i riflettori a causa di un incidente che ha scosso CityLife: parte dell’insegna "Generali" sul grattacielo è crollata, portando alla chiusura dell’edificio in via precauzionale. Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha garantito la sicurezza e avviato le verifiche strutturali. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi e le misure adottate per garantire la sicurezza della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento urgente dei vigili del fuoco a CityLife. Attimi di tensione questa mattina, 30 giugno, a CityLife, dove una parte dell’insegna “Generali” posta sulla sommità del noto grattacielo della compagnia assicurativa è crollata parzialmente. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di verifica strutturale per accertare la stabilità dell’insegna rimanente. L’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile e l’area circostante è stata messa in sicurezza con transenne. A titolo precauzionale, è stata anche chiusa la fermata della metropolitana Tre Torri della linea M5, adiacente al grattacielo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, crolla parte dell’insegna sul grattacielo Generali: zona chiusa, edificio inagibile

In questa notizia si parla di: insegna - generali - milano - crolla

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - A Milano, un’installazione rischia di diventare un pericolo: l’insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari.

Crolla l’insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: “Abbiamo sentito un boato fortissimo” Vai su X

Crolla la scritta Generali a Citylife: rischia di cadere nel vuoto da 190 metri; Crolla l'insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: Abbiamo sentito un boato fortissimo; Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, pericolo crollo: evacuata la zona.

Crolla l’insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: “Abbiamo sentito un boato fortissimo” - it di aver assistito al crollo dell'insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano ... Riporta fanpage.it

Allarme a City Life per l'insegna Generali parzialmente crollata - All'alba di stamane, la scritta con il nome delle assicurazioni posta a 192 metro di altezza di uno dei tre grattacieli ... Secondo rainews.it