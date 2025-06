Milano crolla l’insegna Generali sulla Torre Hadid | nessun ferito area evacuata

Attimi di paura e tensione a Milano, dove un pezzo dell'insegna Generali sulla Torre Hadid si è parzialmente sgretolato all’alba di lunedì 30 giugno. L’intervento rapido delle forze di emergenza ha evitato conseguenze più gravi, e fortunatamente non ci sono feriti. La zona è stata evacuata per sicurezza, mentre le autorità indagano sulle cause di questo episodio inaspettato, che ha scosso il cuore del quartiere di Citylife.

Attimi di tensione all’alba di lunedì 30 giugno a Milano: l’imponente insegna con il logo Generali posizionata sulla sommità della Torre Hadid, a ben 192 metri di altezza, ha ceduto parzialmente, facendo scattare l’allarme nel quartiere di Citylife. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 6:37, dando il via a un immediato e massiccio intervento delle squadre di emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti e il crollo dell’insegna – lunga quanto l’intera larghezza del grattacielo e alta 15 metri – è avvenuto su sé stessa, senza conseguenze sull’area circostante. La struttura è rimasta sulla vetta dell’edificio, evitando impatti al suolo che avrebbero potuto generare danni gravissimi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano, crolla l’insegna Generali sulla Torre Hadid: nessun ferito, area evacuata

