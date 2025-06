Milano crolla l’insegna del grattacielo Generali – video

Milano è stata scossa dall’incidente che ha coinvolto l’imponente insegna rossa del logo Generali sulla Torre Hadid in Citylife. L’allarme, scattato all’alba, ha mobilitato vigili del fuoco e tecnici in un intervento rapido e senza feriti. La vicenda solleva importanti domande sulla sicurezza degli edifici iconici della metropoli, mentre i cittadini restano in attesa di chiarimenti e soluzioni durature. Un episodio che potrebbe segnare una svolta nel monitoraggio delle strutture urbane.

Lunedì 30 giugno, all’alba, si è verificato un cedimento parziale dell’imponente insegna rossa con il logo Generali posta sulla sommità della Torre Hadid, nel cuore del quartiere Citylife a Milano. L’allarme è scattato alle 6:37 con una chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente insieme ai tecnici della manutenzione per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti. L’insegna, alta 15 metri e visibile su entrambi i lati del grattacielo, ha collassato su sé stessa senza precipitare al suolo. L’area sottostante – inclusa la piazza e la fermata M5 Tre Torri – è stata evacuata e transennata in via precauzionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano, crolla l’insegna del grattacielo Generali – video

