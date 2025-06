Milano Cortina 2026 | il Manuale sui fondamenti dell’educazione ai valori olimpici OVEP

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il Ministero dell'Istruzione ha stretto un'importante collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, dando vita a un manuale innovativo sui fondamenti dell'educazione ai valori olimpici. Un progetto che coinvolge scuole di tutta Italia, per trasmettere le virtù dello sport e far vivere ai giovani l'emozione di un evento che unisce cultura, solidarietà e passione.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, il Ministero dell’Istruzione ha avviato una collaborazione istituzionale con la Fondazione Milano Cortina 2026, attraverso un Protocollo di Intesa siglato nel giugno 2021. L’intesa promuove iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, coinvolgendo le istituzioni scolastiche autonome su scala nazionale. Le attività sono collegate direttamente agli eventi previsti per i Giochi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: milano - cortina - olimpici - manuale

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

Dieci artisti under 40 firmano gli Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dieci opere originali che raccontano il legame tra sport, arte e contemporaneità . Nelle immagini: Andrea Fontanari, Together we play, together we tr Vai su Facebook

Biglietti per le Olimpiadi? Te lo spiega Barlaam!; Milano Cortina 2026, risorse didattiche gratuite con il toolkit OVEP sui fondamenti dell’educazione ai valori olimpici; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: come e dove comprare i biglietti, la guida completa.

Milano Cortina 2026, le medaglie dei Giochi verranno presentate in anteprima a Venezia: Pellegrini e Porcellato madrine d'eccezione - Dopo aver presentato le mascotte Tina e Milo, poi il Viaggio della Fiamma olimpica e infine "Essential", la torcia disegnata dall'architetto Carlo Ratti, è giunto ... Segnala ilgazzettino.it

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: ALESSIA MAURELLI E MIRCO ANTENUCCI TEDOFORI DELLA FIAMMA OLIMPICA A FERRARA - Alessia Maurelli e Mirco Antenucci: la Fiamma Olimpica sarà affidata nelle mani di questi due campioni per gli ultimi metri di viaggio della tappa ferrarese che si concluderà ... msn.com scrive