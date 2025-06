Milano Cortina 2026 | il manuale per l’educazione olimpica arriva nelle scuole italiane

Milano Cortina 2026 si avvicina, portando con sé un’opportunità unica per le scuole italiane di educare alle virtù olimpiche. Il nuovo manuale, parte del programma OVEP, coinvolge studenti dai 5 ai 18 anni, trasmettendo valori di rispetto, eccellenza e amicizia. Un’iniziativa che promette di ispirare le future generazioni attraverso lo sport e la solidarietà, rafforzando il legame tra scuola e grandi eventi internazionali. Scopriamo insieme come questa risorsa può fare la differenza.

Nel quadro delle iniziative legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Ministero dell’Istruzione promuove l’educazione ai valori olimpici attraverso il programma OVEP, destinato agli studenti tra i 5 e i 18 anni. Le scuole italiane potranno integrare gratuitamente il manuale nei percorsi formativi Protocollo tra Ministero e Fondazione Milano Cortina . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

