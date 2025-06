Milano corpo di una donna trovato in un’auto in zona Scalo Farini Non si esclude l’omicidio

Un tragico ritrovamento scuote Milano: il corpo di una donna senza identità è stato rinvenuto all’interno di un’auto in via Valtellina, zona Scalo Farini. La scena inquietante ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine indagano per chiarire le circostanze e stabilire se si tratti di un omicidio. La comunità resta in sospeso, sperando che la verità venga presto alla luce.

Il corpo di una donna non ancora identificata è stato trovato all’interno di un’auto, ferma in via Valtellina 2, a Milano. Lo hanno notato due passanti nella serata di domenica 29 giugno, intorno alle 21.30. Le indagini sono in corso e per il momento, le ipotesi sono ancora tutte al vaglio della polizia. Il titolare dell’officina davanti a cui era posteggiata l’auto ha riportato a Fanpage di non aver mai visto la donn. Il ritrovamento del corpo in via Farini. Due passanti hanno trovato la donna immobile, sui sedili posteriori dell’auto che sostava poco prima del ponte sullo scalo, in zona Farini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: milano - corpo - donna - trovato

Milano, suicida dalla terrazza del Duomo il detenuto evaso da Bollate | Ritrovato al Parco Nord il corpo della collega scomparsa - Emanuele De Maria è finito al centro della cronaca nera dopo aver accoltellato un collega di lavoro all'alba di sabato, in un agguato avvenuto davanti a un hotel.

Il giallo del cadavere in via Valtellina a Milano: il corpo di una donna trovato da due passanti in un'auto parcheggiata Vai su Facebook

Il giallo del cadavere in via Valtellina: il corpo di una donna trovato da due passanti in un'auto parcheggiata Vai su X

Il giallo del cadavere in via Valtellina a Milano: il corpo di una donna trovato da due passanti in un'auto parcheggiata; Venite, c'è qualcosa di strano: la polizia arriva e trova una donna morta nell'auto parcheggiata in strada; Donna trovata morta in via Valtellina a Milano: L'auto era lì da tempo, ci dormiva un uomo. Lei mai vista.

Il cadavere di una donna trovato dentro un'auto parcheggiata a Milano - Il ritrovamento in via Valtellina: due senzatetto notano il corpo senza vita della donna all'interno della vettura con targa romena ... Segnala affaritaliani.it

Il giallo del cadavere in via Valtellina a Milano: il corpo di una donna trovato da due passanti in un'auto parcheggiata - La vettura era in uno spiazzo davanti a un’officina poco prima del ponte sullo Scalo Farini. msn.com scrive