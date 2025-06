Milano collassata l’insegna Generali su Torre Hadid | chiusa una parte di City Life

Un'ombra di preoccupazione si estende su City Life, Milano, dopo il crollo dell'insegna Generali sulla Torre Hadid. L'allarme è scattato nelle prime luci del mattino, costringendo vigili del fuoco e autorità a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l'area. La città si risveglia con una parte di skyline temporaneamente interdetta, mentre si indaga sulle cause di questa inaspettata emergenza. La situazione è sotto controllo, ma l'eco di questo incidente resterà a lungo.

L'allarme è scattato intorno alle 6:30 del mattino, con i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, con diverse squadre che hanno iniziato a mettere in sicurezza la zona, transennandola.

