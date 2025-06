Milano collassata l’insegna delle Generali sulla Torre Hadid

Un evento che ha scioccato Milano: l'insegna delle Generali sulla Torre Hadid è crollata all’alba del 30 giugno, provocando un'evacuazione immediata e un’operazione di emergenza senza precedenti. Le autorità hanno messo in sicurezza la zona, mentre vigili del fuoco e tecnici lavorano senza sosta per chiarire le cause e prevenire ulteriori rischi. Un episodio che sottolinea l’importanza della sicurezza e della vigilanza nelle nostre città.

All’alba del 30 giugno è collassata l’insegna delle Generali collocata sulla cima della Torre Hadid a Milano, provocando l’immediata evacuazione della zona circostante. Le autorità hanno isolato completamente l’area, includendo la piazza e il vicino centro commerciale City Life. I vigili del fuoco, affiancati da squadre di tecnici, sono impegnati a ricostruire la dinamica del cedimento e a prevenire eventuali crolli che potrebbero coinvolgere l’area sottostante. Il grattacielo, tra i più alti della città con i suoi 192 metri distribuiti su 44 piani, ospita quotidianamente oltre 2 mila lavoratori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, collassata l’insegna delle Generali sulla Torre Hadid

