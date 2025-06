Milano collassa l’insegna sul grattacielo Generali | allarme a City Life

Un'ombra di preoccupazione si insinua a Milano, dove l'insegna “Generali” sul celebre grattacielo di City Life ha subito un parziale crollo stamattina. La sicurezza prima di tutto: vigili del fuoco e tecnici stanno valutando la stabilità dell’edificio, ora dichiarato inagibile, con l’area circostante transennata e la fermata Tre Torri chiusa. Una situazione che mette in allarme la città, ma che richiede massima prudenza e attenzione.

L’insegna ‘ Generali ‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta stamani a Milano, a City Life. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con 3 squadre per la verifica statica dell’insegna. Al momento, l’intero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione anche l’area circostante è stata transennata. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5. La Torre Hadid di Generali. Inaugurata nel 2019, la torre Hadid di Generali è alta centonovanta metri ed è composta da 44 piani per 51 mila metri quadrati di superfici interne. Al suo interno sono oltre duemila i dipendenti della compagnia assicurativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it