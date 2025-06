Milano collassa l' insegna della Torre Hadid a 192 metri d' altezza | allarme all' alba a CityLife vigili del fuoco al lavoro

Una mattina di allerta a Milano: alle prime luci dell’alba, la torre Hadid a CityLife ha subito il collasso dell’insegna Generali a 192 metri d’altezza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati alle 6.37 per un intervento urgente. La zona è stata transennata e centinaia di persone osservano con apprensione le operazioni di messa in sicurezza, mentre si cerca di capire le cause di questa sorprendente emergenza.

La chiamata ai vigili del fuoco alle 6.37 di lunedì mattina: avrebbe ceduto la struttura interna dell'insegna Generali. Transennata la zona: centinaia di persone seguono l'intervento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a CityLife, vigili del fuoco al lavoro

In questa notizia si parla di: vigili - insegna - fuoco - milano

Festa della Repubblica, vigili del fuoco in piazza all'insegna della sicurezza - Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha preso vita a Pordenone, con i vigili del fuoco in prima linea per celebrare la sicurezza.

Questa mattina al Viminale con il Ministro Matteo Piantedosi, per la firma del protocollo d’intesa tra Vigili del Fuoco e Autostrade dello Stato, finalizzato a rafforzare la sicurezza in autostrada. Sicurezza, condivisione dei dati e innovazione tecnologica saranno Vai su Facebook

Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a CityLife, transennata la zona; Si stacca l’insegna della Torre Generali a Citylife, chiusa la piazza; Ragazzi “On the Road” per un giorno nei panni dei Vigili del Fuoco a Milano.

Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a CityLife, vigili del fuoco al lavoro - 37 di lunedì mattina: avrebbe ceduto la struttura interna dell'insegna Generali. Da msn.com

Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a CityLife, transennata la zona - 37 di lunedì mattina: avrebbe ceduto la struttura interna dell'insegna Generali. milano.corriere.it scrive