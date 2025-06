Milano collassa l' insegna della Torre Hadid a 192 metri d' altezza | allarme all' alba a CityLife vigili del fuoco al lavoro

Milano si sveglia con un brivido: l'insegna della Torre Hadid, alta 192 metri e simbolo di CityLife, sta collassando. La chiamata d'emergenza alle 6.37 ha attivato i vigili del fuoco, che lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la zona. Centinaia di cittadini osservano preoccupati l'intervento, mentre le autoritĂ valutano i danni e le implicazioni di questa improvvisa emergenza. La cittĂ si interroga su cosa possa aver causato questo crollo inatteso.

La chiamata ai vigili del fuoco alle 6.37 di lunedì mattina: avrebbe ceduto la struttura interna dell'insegna Generali. Transennata la zona: centinaia di persone seguono l'intervento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, collassa l'insegna della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a CityLife, vigili del fuoco al lavoro

