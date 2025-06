Milano collassa insegna Generali su grattacielo a City Life | area interdetta FOTO

Un’immagine inquietante a Milano: il grattacielo di City Life esibisce un’inquietante inclinazione, con le insegne di Generali che rischiano di cadere. La zona è stata immediatamente interdetta, con la fermata M5 di piazza Tre Torri e il City Life Shopping District chiusi. Vigili del fuoco e forze dell’ordine lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto stretto monitoraggio, ma le incognite rimangono alte.

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano. La zona è stata interdetta, chiusa la fermata della M5 di piazza Tre Torri e anche il centro commerciale City Life Shopping district. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze dell'ordine. Al lavoro ci sono quattro mezzi per le operazioni di messa in sicurezza e si sta valutando la situazione con il supporto dei tecnici. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Il grattacielo è alto 192 metri e ha 44 piani. Il personale che vi lavora non è stato fatto entrare. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it