Milano cede l’insegna della Torre Hadid a CityLife | grattacielo inagibile piazza inagibile a lungo

La skyline di Milano si prepara a un rapido restyling: questa mattina, la Torre Hadid nel cuore di CityLife ha subito un cedimento dell'insegna Generali, sospesa a oltre 190 metri di altezza. Un evento che ha scosso la città e richiama l’attenzione sulla sicurezza degli edifici iconici. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità lavorano per garantire la stabilità e la riapertura in tutta sicurezza.

Il cedimento nella notte: massima allerta in zona CityLife. È accaduto poco dopo le 6:30 di oggi, lunedì 30 giugno. L'imponente insegna "Generali", collocata sulla sommità della Torre Hadid di Milano – 44 piani per 192 metri d'altezza – ha subito un parziale cedimento strutturale, restando sospesa sul tetto del grattacielo simbolo del quartiere CityLife. L'episodio ha fatto scattare immediatamente l'allarme e l'evacuazione dell'intera piazza delle Tre Torri, cuore della zona commerciale e direzionale più moderna di Milano. Torre evacuata, piazza chiusa e metro M5 interrotta. In seguito al cedimento, sono stati evacuati oltre 2.