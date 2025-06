Milano cade l’insegna Generali all’interno della Torre Hadid Zona chiusa

Una scena inaspettata si è verificata a Milano: l’insegna Generali, installata sulla imponente Torre Hadid di 44 piani e alta 192 metri, è caduta all’interno della struttura. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, grazie alla pronta intervento delle squadre di emergenza e delle forze dell’ordine. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità stanno indagando sulle cause di questo incidente. La sicurezza resta la priorità assoluta in questa situazione insolita.

È caduta, fortunatamente all’interno della stessa struttura che la ospita, l’insegna Generali collocata sulla Torre Hadid. La struttura di 44 piani è alta 192 metri. Intorno alle 6,30 la telefonata ai vigili del fuoco che, immediatamente sul posto, con diverse squadre che iniziato a mettere in sicurezza l’area, transennandola. Sul posto anche le forze dell’ordine. Secondo quanto appreso non ci sono feriti. A quanto apprende Adnkronos, non è escluso che possa crollare. La zona è stata interdetta. La fermata della metro Tre Torri è stata chiusa e anche una parte di City Life. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando la situazione con i tecnici. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: insegna - generali - interno - torre

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - A Milano, un’installazione rischia di diventare un pericolo: l’insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari.

Milano, cade l’insegna Generali all’interno della Torre Hadid. Zona chiusa; Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali: allarme a City Life; Crolla a Milano l'insegna su Torre Hadid: rischio caduta in strada, evacuata la zona.

Collassa l'insegna di Generali sulla Torre Hadid di Milano, rischio crollo - È collassata, fortunatamente rimanendo all'interno della stessa struttura che la ospita, l'insegna Generali collocata sulla Torre Hadid. Secondo huffingtonpost.it

Cade a Milano l'insegna su Torre Hadid: rischio crollo, evacuata la zona - Intorno alle 6,30 la telefonata ai vigili del fuoco che, immediatamente sul posto, con diverse squadre che iniziato a mettere in sicurezza l'area, transennandola ... Da rainews.it