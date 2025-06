Milano cadavere di una donna 40enne trovato in un’auto parcheggiata in via Valtellina nessun segno di violenza disposta autopsia

Un mistero avvolge Milano: il cadavere di una donna di circa 40 anni è stato rinvenuto in un'auto parcheggiata in via Valtellina, nel cuore della città. La scena, priva di segni di violenza, solleva più domande che risposte, con l'autopsia pronta a svelare i dettagli di questa tragica vicenda. La polizia indaga su ogni pista, mantenendo alta l’attenzione su uno dei casi più inquietanti degli ultimi tempi.

La donna ha circa 40 anni e si trovava sui sedili posteriori di un vecchio Mercedes sporco. Non si esclude nessuna pista Il cadavere di una donna è stato trovato a Milano in un'auto con targa romena parcheggiata davanti ad un'officina in via Valtellina, poco prima del ponte sullo Scalo Farini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, cadavere di una donna 40enne trovato in un’auto parcheggiata in via Valtellina, nessun segno di violenza, disposta autopsia

