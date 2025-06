Milan Xhaka si allontana Prezzo età stipendio | le difficoltà dell' operazione

Le voci di mercato intorno a Xhaka si affievoliscono, mentre il Milan affronta le sfide di un’operazione complessa. Il prezzo et224 e lo stipendio elevato rappresentano ostacoli concreti, complicando la trattativa per il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. Tuttavia, la società rossonera non si arrende e al lavoro su altre piste, come quella di Javi Guerra del Valencia, mantenendo viva la speranza di rinforzare il centrocampo.

Evoluzione negativa nella trattativa per il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. Il Milan in mezzo continua a lavorare su Javi Guerra del Valencia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Xhaka si allontana. Prezzo, età, stipendio: le difficoltà dell'operazione

In questa notizia si parla di: milan - xhaka - allontana - prezzo

Xhaka al Milan? Lui risponde così: “Nel calcio non si sa mai. A volte …” - Granite Xhaka, protagonista del Bayer Leverkusen, risponde ai rumors di calciomercato che lo vogliono vicino al Milan.

Milan: Xhaka più lontano Le news Vai su X

Il Milan cerca di rinforzare il centrocampo dopo l’addio di Reijnders Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, I rossoneri cercano l’accordo col Bayer Leverkusen per Xhaka, sarebbe un operazione da 10 milioni Allo stesso tempo il calciatore s Vai su Facebook

Milan, Xhaka si allontana. Prezzo, età, stipendio: le difficoltà dell'operazione; Calciomercato Milan, Xhaka si allontana: rossoneri fermi e già coperti; Dalla Germania: “Xhaka-Milan? Non si fa”. Le ultime di calciomercato.

Milan tra Xhaka e Ricci: doppio colpo a centrocampo se il mercato in uscita lo permette - Il calciomercato estivo del Milan si scalda, e al centro dell’attenzione ci sono due nomi che potrebbero cambiare il volto del centrocampo rossonero: Granit ... Secondo stadiosport.it

Il Milan su Xhaka: Tare non molla la presa - Necessario alzare l’offerta, ora ferma a dieci milioni. Segnala msn.com