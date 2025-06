Milan una magia e poi il nulla | i numeri in rossonero di Joao Felix

Il Milan saluta Joao Felix dopo il breve prestito dal Chelsea. Tanto potenziale ma poca continuità: ecco i suoi numeri in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, una magia e poi il nulla: i numeri in rossonero di Joao Felix

Joao Felix non resterà al Milan. Il club rossonero ha deciso di non riscattare l'attaccante portoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea. Il giocatore farà quindi ritorno a Londra, in attesa di una nuova destinazione: tra le ipotesi, anche un possibile ritorn

