Milan un centrocampo che punta al Max C’è Ricci dopo Modric | l’ora di Jashari

Milan si prepara a una rivoluzione nel centrocampo, con la speranza di tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Max Allegri ha le idee chiare: interventi mirati per rafforzare la mediana, puntando a un mix di gioventù e esperienza. Dopo l’approdo di Ricci e l’attenzione a Jashari, il club si concentra su un nuovo corso che mira a valorizzare il gioco e i talenti. La stagione è alle porte, e i tifosi attendono con entusiasmo.

Meno sette giorni ai primi allenamenti a Milanello. Max Allegri ha le idee chiare su come far voltare pagina al Milan. Nuovo corso, anche nel segno di Igli Tare che recentemente ha reso pubblici gli obiettivi: "Il centrocampo sarà il reparto in cui interverremo di più. Poi terzino destro, sinistro, attaccante", soprattutto. Rivoluzione in mediana, dunque. Strizzando l’occhio al 4-3-3. "Importante aumentare la qualità di gioco", il messaggio del ds. Le prime due scelte sono eloquenti. Luka Modric, carriera e carta d’identità pesanti (40 anni a settembre), altrettanto i numeri del parametro zero dal Real Madrid: 57 partite in stagione, Mondiale per club escluso, circa la metà da titolare e con l’88% dei passaggi completati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net