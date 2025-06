Milan rivoluzione a centrocampo | il Diavolo è scatenato

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo, scatenando un vero e proprio tsunami di cambiamenti. Dopo la cessione di Reijnders, i rossoneri puntano a rinforzarsi con obiettivi ambiziosi, segnando una svolta nella strategia di mercato. Questa stagione, senza coppe europee, rappresenta un’opportunità per riscrivere le proprie ambizioni e rilanciare il club tra le grandi del calcio italiano. Il nuovo corso è ormai alle porte, pronto a scrivere un capitolo tutto da vivere.

Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione a centrocampo dopo la cessione di Reijnders, ecco tutti gli obiettivi. Sta per nascere il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, un Milan che ripartirà della Serie A senza giocare le coppe europee. Sarà una stagione atipica per i rossoneri, che nel 2022 hanno conquistato uno scudetto e l'anno successivo sono arrivati in semifinale di Champions League. Il Milan era tornato tra le grandi del nostro campionato, ma la scorsa stagione è stata fallimentare. Toccherà ad Allegri risollevare un club in grande difficoltà , che però ha tutte le intenzioni di rimettersi subito in carreggiata.

