Milan raduno a Milanello | la Curva Sud non ci dovrebbe essere | PM NEWS

Il Milan si prepara a tornare in campo con entusiasmo, ma il prossimo raduno a Milanello rischia di essere diverso dal solito: la Curva Sud, tradizionalmente vibrante, potrebbe non essere presente. Una notizia che fa discutere i tifosi e alimenta i dubbi sulla prossima stagione. Scopriamo insieme cosa ci aspetta e come questo potrebbe influenzare il clima di ripresa dei rossoneri.

Il Milan si prepara per ripartire in vista della prossima stagione. La Curva Sud non dovrebbe essere presente al giorno del raduno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, raduno a Milanello: la Curva Sud non ci dovrebbe essere | PM NEWS

A livello ufficiale, riporta la Gazzetta dello Sport, il raduno a Milanello sotto gli ordini di Massimiliano Allegri comincerà lunedì 7 luglio (alle 17 l’allenamento visibile dal vivo per i tifosi). Già da venerdì 4, però, ci saranno i primi test. Milan Nel Cuore Vai su Facebook

Milan, la Curva Sud annuncia l'assenza al raduno a Milanello: i motivi - MSN - Nel giorno dello sbarca a Milano del nuovo allenatore Paulo Fonseca, la Curva Sud Milano annuncia l’assenza in occasione del raduno del Milan, in programma nel centro sportivo di Milanello. Lo riporta msn.com

Il Milan si raduna lunedì 8 luglio: la Curva Sud non ci sarà - Il Giorno - Milano, 6 luglio 2024 – La Curva Sud ha annunciato che non saluterà la squadra in occasione del raduno, lunedì 8 luglio a Milanello. Da ilgiorno.it