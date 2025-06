Milan l’Under 17 femminile si ferma in finale | vince la Roma

Milan Femminile Under 17-Roma: 2-0 il risultato ad Anagni, le giallorosse superano la formazione di Treccani con un gol per tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, l’Under 17 femminile si ferma in finale: vince la Roma

