Milan Leao si allena per la stagione e sfoggia una maglia ‘particolare’

Milan Leao si sta preparando con entusiasmo per la nuova stagione, e il suo allenamento è già carico di energia. Sfoggia una maglia speciale, unica nel suo genere, che cattura l'attenzione di tifosi e appassionati. Manca sempre meno al raduno a Milanello, e i rossoneri sono pronti a dare il massimo. Tra questi, Leao si distingue non solo per le sue doti tecniche, ma anche per il suo spirito di squadra.

Manca sempre meno al raduno a Milanello e i giocatori del Milan si stanno già preparando. Tra questi anche Leao che sfoggia una maglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao si allena per la stagione e sfoggia una maglia ‘particolare’

In questa notizia si parla di: milan - leao - sfoggia - maglia

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Fabrizio Romano sgancia la bomba: Tare è al lavoro per provare a portare Luka Modric al Milan A 39 anni, il campione croato lascerà il Blancos al termine del Mondiale per Club, non ha fretta nella decisione sul proprio futuro da svincolato, ma Igli Tare è gi Vai su Facebook

Milan, Leao si allena per la stagione e sfoggia una maglia ‘particolare’; Leao inventa per Gimenez: Milan, basta un gol al Verona per restare in scia Champions; Milan-Cagliari 5-1, cronaca, tabellino e voti: il Diavolo ritrova sorrisi e i tre punti, doppio Pulisic, riecco Leao.

Milan, Leao: "Vestire questa maglia un sogno. Ibrahimovic e Ronaldo i più grandi con cui ho giocato" - Rafa Leao è stato il protagonista di una lunga intervista per la rivista L`Officiel. Da msn.com

Milan, Leao: “La maglia rossonera è un sogno” - Le parole dell'attaccante rossonero a Officiel: il rapporto con il Milan, il giocatore più forte con cui ha condiviso il campo e il ritiro. gianlucadimarzio.com scrive