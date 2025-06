Milan il gesto di Allegri che cancella Conceiçao | nuova rivoluzione sul mercato

Il Milan si prepara a una rivoluzione inattesa: il gesto di Allegri che "cancella" Conceiçao segna una svolta decisiva nella strategia di mercato e ricostruzione. Con l’obiettivo di riconquistare competitività e successo, il tecnico rossonero e il direttore Tare lavorano in perfetta sintonia, tracciando un nuovo percorso per il club. La prossima stagione promette grandi cambiamenti, e tutto lascia supporre che il futuro del Milan stia per essere riscritto da zero.

Max Allegri ha “cancellato” Sergio Conceiçao così: il gesto è clamoroso, il tecnico rossonero ripartirà da lui (Ansa Foto) – SerieAnews Riorganizzare e ricostruire, con il chiaro obiettivo di tornare ad essere competitivi. L’obiettivo in casa Milan è chiaro, il ds Tare ed il tecnico Max Allegri lavorano in sinergia nell’unica direzione possibile. Il campionato scorso è da cancellare con un colpo di spugna eccetto per la Supercoppa Italiana, il quarto posto è una priorità assoluta, considerato come i proventi della Champions League siano vitali per il bilancio. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, il gesto di Allegri che “cancella” Conceiçao: nuova rivoluzione sul mercato

