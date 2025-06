Milan il 9 e i gol all’ultimo secondo | tutti i numeri in rossonero di Jovic

Milan, 9 maggio: un addio tra applausi e ricordi indelebili. Luka Jovic, protagonista di momenti emozionanti come i gol all’ultimo secondo e il derby di Coppa Italia, conclude la sua avventura rossonera dopo due stagioni vissute da protagonista. Scopri tutti i numeri di Jovic in maglia milanese, un capitolo che rimarrà impresso nella storia recente del Diavolo.

