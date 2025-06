Milan Gimenez in semifinale di CONCACAF Gold Cup col Messico

Milan, serata positiva per Santiago Gimenez nei quarti di finale della CONCACAF Gold Cup. Semifinale con l'Honduras, giovedì 3 luglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gimenez in semifinale di CONCACAF Gold Cup col Messico

In questa notizia si parla di: milan - semifinale - concacaf - gold

Adani attacca il Milan: «Dopo quella semifinale contro l’Inter, ti presenti cosi in finale? Non hanno capito che..» - Lele Adani non ha risparmiato critiche al Milan dopo la finale di Coppa Italia, sottolineando la deludente prestazione dei rossoneri dopo la semifinale contro l'Inter.

Santiago Gimenez: il suo impegno in nazionale; Messico in semifinale di Gold Cup dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita; Messico in Marcia Verso il Record: 10° Titolo in Gold Cup con il Debutto del Più Giovane di Sempre.

Milan, Pulisic spremuto: niente Gold Cup con gli USA - MSN - Secondo Fox Sports, salterà la competizione Concacaf con la nazionale ... Secondo msn.com

