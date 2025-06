Milan fissate le visite mediche Thiaw no al Como? De Cuyper e Musah …

Thiaw sembra intenzionato a dire no al Como, creando non pochi problemi al Milan sul mercato. Ecco tutte le notizie di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, fissate le visite mediche. Thiaw, no al Como? De Cuyper e Musah …

In questa notizia si parla di: milan - thiaw - como - fissate

Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen piomba su Thiaw: i dettagli - Il calciomercato entra nel vivo e il Milan deve fare i conti con le avances del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw.

Thiaw non ancora convinto del Como. Fabregas... Le news https://www.milanworld.net/threads/thiaw-non-ancora-convinto-del-como-fabregas.152256/ #Milan #Thiaw #Calciomercato Vai su Facebook

Milan, Thiaw non è convinto del Como: sensazioni negative sulla trattativa; Milan, fissate le visite mediche. Thiaw, no al Como? De Cuyper e Musah …; Milan, accordo con il Como per Thiaw: cosa manca per chiudere.

Thiaw, una vita (al Milan) da precario: il Como in attesa; il Bayer… - COMO THIAW BAYER – Le valigie pronte sono quelle ti ... Riporta informazione.it

La risposta di Thiaw all’offerta del Como: come cambia ora il mercato del Milan - Il tedesco avrebbe preso posizione in merito al proprio futuro, ecco cosa è emerso. Scrive msn.com