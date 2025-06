Milan contatti in corso con l’attaccante | superate Juve e Inter

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo attacco, superando Juve e Inter nella corsa all’attaccante. Questa mossa strategica non solo rafforza il reparto offensivo, ma invia un chiaro messaggio alle rivali: il Diavolo è deciso a tornare protagonista. Con Allegri riconfermato in panchina e Tare al vertice del mercato, l’obiettivo è riscatto e successo. La sfida ora è sui dettagli: il futuro si scrive tra queste trattative ambiziose.

La mossa del Diavolo per il reparto avanzato cambia gli equilibri del mercato: segnale inviato alle rivali C’è voglia di riscatto in casa Milan dopo l’annata deludente vissuta e per questo il club rossonero sta cercando di operare al meglio, per riprendersi un posto al sole nel nostro campionato. Il primo segnale è arrivato con il ritorno di Allegri in panchina e con la nomina di Tare a direttore sportivo. Segno evidente dell’intenzione di affidarsi a figure esperte e costruire una squadra competitiva da subito. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La dirigenza sta lavorando per accontentare le richieste del livornese, in arrivo Samuele Ricci dopo l’accelerazione degli ultimi giorni e l’intesa trovata con il Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it