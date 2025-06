Migranti via libera al nuovo decreto flussi | 500mila ingressi regolari nei prossimi tre anni

Il nuovo decreto flussi apre le porte a 500.000 ingressi regolari nei prossimi tre anni, segnando un cambiamento importante nel panorama dell’immigrazione in Italia. Un’opportunità per i lavoratori stranieri e un passo strategico per il nostro Paese, che punta a regolamentare e valorizzare l’immigrazione, favorendo anche collaborazioni più strette con i Paesi di origine. Scopriamo i dettagli di questa svolta cruciale nel sistema di gestione migratoria.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028. Il provvedimento stabilisce l’ingresso regolare di 500mila lavoratori stranieri, tra stagionali, non stagionali, colf e badanti. Previsti incentivi per i Paesi di origine che collaborano nel contrasto alla migrazione irregolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

