Migranti via libera al Decreto Flussi In tre anni 500 mila ingressi

Il governo dà il via libera al Decreto Flussi, aprendo le porte a 500 mila migranti regolari nei prossimi tre anni. Una decisione che punta a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e a gestire in modo più efficace i flussi migratori. Ma quali saranno gli effetti di questa scelta e come cambierà il nostro Paese? Scopriamolo insieme.

La pagina politica. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto flussi, che prevede l’ingresso nel nostro Paese di 500mila migranti regolari nel prossimo triennio. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti, via libera al Decreto Flussi. In tre anni 500 mila ingressi

