Migranti via libera al decreto flussi | 497mila ingressi in 3 anni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto flussi, che prevede l’ingresso di 497mila migranti nei prossimi tre anni. Una decisione strategica volta a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e a gestire in modo ordinato i flussi migratori. La misura, fortemente voluta dal governo, mira a bilanciare sicurezza, crescita economica e inclusione sociale, aprendo nuove prospettive per il nostro Paese.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del ministro del turismo Daniela Santanché, ha.

