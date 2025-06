Migranti morti nel Mediterraneo Barbagallo | Smantellato il sistema dell' accoglienza

Il dramma dei migranti nel Mediterraneo continua a mietere vittime, mentre il governo italiano sembra più interessato a gesti simbolici che a soluzioni concrete. Mentre si moltiplicano naufragi e perdite umane, si smantella il sistema di accoglienza e si investe in centri di detenzione all’estero, come in Albania. Una crisi che chiede risposte urgenti e umanitarie, non politiche di facciata. È tempo di agire per salvare vite e ridare dignità a chi cerca speranza.

"Mentre nel Mediterraneo si continua a morire il governo italiano pensa a sperperare fondi pubblici nei centri di detenzione in Albania. Stanotte infatti c’è stato un altro naufragio in cui a fronte di 82 migranti salvati ci sarebbero almeno 6 dispersi e il cadavere di una donna è stato portato a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: migranti - mediterraneo - morti - barbagallo

Trafficante di migranti estradato dall’Albania: “Giro d’affari milionario sulla rotta del Mediterraneo orientale” - Un trafficante di migranti di 49 anni, originario dell'Egitto, è stato estradato in Italia dall'Albania.

Migranti morti nel Mediterraneo, Barbagallo: Smantellato il sistema dell'accoglienza; Migranti, Barbagallo: “Morti e dispersi nel Mediterraneo mentre governo Meloni sperpera fondi in Albania”; Il naufragio del Bayesian occupa i media, dei migranti morti nel Mediterraneo si sanno solo i numeri.

Migranti, Barbagallo: “Morti e dispersi nel Mediterraneo mentre governo Meloni sperpera fondi in Albania” - “Mentre nel Mediterraneo si continua a morire il governo italiano pensa a sperperare fondi pubblici nei centri di detenzione in Albania. ilsicilia.it scrive

Migranti, la geografia della morte disegnata dagli accordi Ue. Che spingono i flussi verso la rotta del Mediterraneo centrale - Ha spinto i flussi verso la rotta più mortale, quella del Mediterraneo centrale. Come scrive ilfattoquotidiano.it