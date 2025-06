Migranti la geografia della morte disegnata dagli accordi Ue Che spingono i flussi verso la rotta del Mediterraneo centrale

Le politiche migratorie europee, come l’accordo del 2016 tra Ue e Turchia, hanno disegnato una mappa crudele della morte nel Mediterraneo centrale. Questa strategia ha spinto i flussi verso rotte più pericolose, aumentando i rischi di naufragi, torture e violenze sistematiche. Uno studio recente denuncia come tali decisioni abbiano aggravato la vulnerabilità dei migranti, trasformando il Mar Mediterraneo in una vera e propria “geografia della morte”.

Uno studio rivela come le politiche migratorie europee, in particolare l’accordo del 2016 tra l’ Ue e la Turchia, abbiano contribuito a un aumento dei decessi nel Mediterraneo, spingendo i flussi migratori su rotte più pericolose e aggravando la vulnerabilità dei migranti a torture e violenze sistematiche, come quelle raccontate nei recenti report si Sos Humanity e Medici Senza Frontiere. La ricerca pubblicata sulla rivista Humanities and Social Sciences Communications dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca, condotta da Massimo Riccaboni e Irene Tafani, indica che l’accordo UE-Turchia non ha ridotto gli arrivi irregolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la geografia della morte disegnata dagli accordi Ue. Che spingono i flussi verso la rotta del Mediterraneo centrale

