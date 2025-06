Migranti Emergency | recuperati due corpi in acque internazionali

In un triste episodio che mette in luce le sfide delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, la nave Emergency Life Support ha finalmente sbarcato ad Augusta due corpi senza vita, recuperati in acque internazionali. Questa prima volta segna un momento cruciale nella lotta contro le tragedie umanitarie in mare, invitandoci a riflettere sull’urgenza di soluzioni condivise per salvare vite e proteggere i più vulnerabili.

Augusta, 30 giu. (askanews) - Domenica alle ore 13 la Life Support di Emergency ha sbarcato nel porto di Augusta i due corpi senza vita recuperati in acque internazionali della zona SAR (Search and rescue) libica venerdì 27 giugno. Augusto Candido, Comandante della nave Sar di EMERGENCY, spiega: "Si sono concluse alle ore 13 nel porto di Augusta le operazioni per lo sbarco delle salme recuperate dalla Life Support. Questa è stata la prima volta che la Life Support di EMERGENCY si è trovata a dover recuperare dei corpi, anziché soccorrere delle persone, ed è stata una circostanza molto pesante per l'equipaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migranti, Emergency: recuperati due corpi in acque internazionali

In questa notizia si parla di: emergency - corpi - recuperati - acque

Libia, la nave di Emergency recupera due cadaveri al largo della Libia. L’avvistamento della Sea Watch giorni fa con altri corpi alla deriva - In un contesto di drammatica emergenza umanitaria, la nave di Emergency, Life Support, ha recuperato due cadaveri al largo della Libia, portando alla luce la tragica realtà delle migliaia di vite in balia del mare.

? Milano, 28 giu. (askanews) - Emergency ha trovato i corpi di due persone in mare, alla deriva nelle acque internazionali della zona SAR (Search and rescue) libica. I cadaveri sono stati recuperati grazie all'allarme dato da Sea-Watch, che li ha individuati c Vai su Facebook

Migranti, Emergency: recuperati due corpi in acque internazionali; Migranti, sbarcati stamattina nel porto di Augusta due corpi senza vita recuperati in acque libiche; VIDEO Migranti, la nave di Emergency recupera i corpi di due persone - LaPresse.

Due corpi recuperati in acque internazionali libiche: la life support di Emergency nel sar libico - due corpi recuperati dalla nave Life Support di Emergency in acque Sar libiche, con condizioni di decomposizione avanzata; il porto di sbarco è Augusta, mentre restano aperti interrogativi sulle cause ... gaeta.it scrive

Migranti, la nave di Emergency recupera i corpi di due persone - La nave di soccorso dell'ONG italiana Emergency, Life Support, ha recuperato venerdì i corpi di due persone e li ha trasportati domenica al porto di Augusta, ... Lo riporta msn.com