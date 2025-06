Migliori condizioni di lavoro e stabilizzazione del personale | protesta davanti al Tribunale

Un gesto di coraggio e determinazione dei lavoratori della giustizia che chiedono un futuro più stabile e dignitoso. Il primo luglio, alle 13, il Tribunale di Latina si trasformerà in palco di protesta, unendo voci provenienti da tutta Italia. Questa mobilitazione mira a scuotere le istituzioni e a spingere per un cambiamento concreto, affinché la tutela del diritto sia garantita anche attraverso condizioni di lavoro più giuste e sicure.

Scendono in piazza per rivendicare migliori condizioni di lavoro e la stabilizzazione del personale precario della giustizia. Sit-in di protesta il primo luglio, dalle 13, davanti al Tribunale di Latina. L’iniziativa, che coinvolgerà tutti gli uffici giudiziari d’Italia in contemporanea, sarà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

