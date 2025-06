Migliaia di casertani lasciati senz' acqua | Nessun avviso dal Comune

Migliaia di casertani nelle frazioni di Briano, San Leucio, Sala e Vaccheria si sono svegliati senza acqua, senza alcun preavviso dal Comune. Un disservizio che sta creando grande disagio, soprattutto perché l'interruzione, prevista per lavori, è stata comunicata solo in ritardo. La mancanza di informazioni tempestive aggrava la situazione, lasciando i residenti nel caos e nell'incertezza. È fondamentale che le autorità migliorino la comunicazione per tutelare i cittadini e ripristinare al più presto il servizio.

