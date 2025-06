Microsoft e Nvidia in lizza per superare il tetto dei 4 trilioni di dollari.

Microsoft e Nvidia si contendono il primato nella corsa al superamento del tetto dei 4 trilioni di dollari di capitalizzazione, un traguardo simbolico che potrebbe rivoluzionare il mercato tech. Nvidia, protagonista di una crescita fulminea e impressionante negli ultimi due anni, ha visto il suo valore balzare da soli 200 miliardi a cifre da record. La domanda è: chi arriverà primo a conquistare questa storica vetta? La sfida è ormai alle porte.

Fra Microsoft e Nvidia è scattato il conto alla rovescia per sapere chi, per primo, sfonderĂ il tetto dei 4 trilioni di dollari di capitalizzazione.  Un traguardo non indifferente per nessuno, ma soprattutto per Nvidia, protagonista di un’ascesa tanto breve quanto importante nell’ultimo paio d’anni. E pensare che le azioni del produttore di chip per lè’Intelligenza artificiale valeva appena 200 miliardi nell’autunno del 2022, quando di fatto il lancio di ChatGPT ha dato il via alla nuova etĂ dell’oro per le societĂ tecnologiche. Il primo che raggiungerĂ i 4 trilioni di dollari. Il titolo Microsoft venerdì scorso ha chiuso la seduta al Nasdaq poco mosso a 495,94 dollari: a questi prezzi la big di Redmond vanta una capitalizzazione di 3,69 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it