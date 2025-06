Michele Kang è la nuova presidente dell’Olympique Lione

Michele Kang, la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’Olympique Lione, si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club. Con una vasta esperienza nel settore e una leadership riconosciuta, prenderà le redini di una società che ha affrontato sfide importanti, tra cui la retrocessione in Ligue 2 e una situazione finanziaria complessa. Sarà lei, in qualità...

. Già nel consiglio di amministrazione del club nonché presidente della squadra femminile, prenderà il posto del dimissionario John Textor, il quale resterà però proprietario. È la prima donna a ricoprire quest'incarico nella storia della società transalpina, reduce dalla retrocessione in Ligue 2 (la Serie B francese) per via di più di 500 milioni di euro di debiti. Sarà lei, in qualità anche di Ceo dell' Eagle Football Group che sovrintende le attività del club, a gestire le delicate operazioni del processo di appello presso la Direzione nazionale del Controllo di Gestione per evitare di scendere di categoria e partecipare così alla prossima Europa League.