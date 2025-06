Mi vuoi sposare? Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua la proposta e la reazione della ex dama

di un grande passo: la proposta di matrimonio di Alessandro a Roberta. Una scena emozionante, ricca di sentimento e spontaneità, che ha commosso i fan e lasciato tutti senza parole. La reazione di Roberta? Un mix di sorpresa, gioia e lacrime di felicità, segno di un amore autentico e intenso. Questa storia dimostra che, a volte, il vero lieto fine si trova proprio fuori dalle telecamere, proprio come in una favola moderna…

Sono state tante le storie d’amore nate all’interno di Uomini e Donne, ma quella tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua continua a far sognare i fan del programma. I due, protagonisti del Trono Over, avevano deciso di lasciare insieme lo studio sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi per iniziare una relazione lontano dai riflettori. Una scelta che, col tempo, si è rivelata vincente: la loro storia procede a gonfie vele e ora si parla addirittura di matrimonio . La coppia, in questi giorni, si sta godendo una romantica vacanza al mare, tra relax e momenti di complicità. Proprio mentre erano sdraiati in spiaggia, Alessandro ha improvvisato una proposta, giocando sull’ironia ma lasciando trasparire una possibile intenzione seria, con una serie di frasi che hanno fatto subito il giro dei social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it