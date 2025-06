Mi fido di noi nuovo strumento di microcredito sociale promosso da CEI e Caritas

Oggi nasce un’alleanza di speranza e solidarietà: “Mi fido di noi”, il nuovo strumento di microcredito sociale promosso dalla CEI e Caritas Italiana, mira a offrire opportunità concrete a chi desidera ripartire. In collaborazione con la Consulta antiusura e 68 diocesi, questa iniziativa si propone di rafforzare il tessuto sociale e ridare fiducia a chi ne ha più bisogno. Scopri come questo progetto può fare la differenza nella vita di molte persone.

Inizia ufficialmente oggi “Mi fido di noi”, nuovo strumento di microcredito sociale promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Caritas Italiana, in collaborazione con la Consulta nazionale antiusura e una rete di 68 diocesi aderenti. Servizio di Marino Galdiero. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Mi fido di noi”, nuovo strumento di microcredito sociale promosso da CEI e Caritas

Da oggi un nuovo strumento di microcredito sociale promosso dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas italiana, in collaborazione con la Consulta Nazionale Antiusura e una rete di 68 Diocesi. Il progetto offre una possibilità di ripartenza a qu

Un nuovo strumento di microcredito sociale promosso dalla Conferenza Episcopale italiana e dalla Caritas italiana, in collaborazione con la Consulta Nazionale Antiusura e una rete di 68 Diocesi per aiutare chi non ha accesso al credito ordinario @UCSCEI

Il microcredito del Giubileo contro la povertà e l’usura - Un microcredito speciale, nell’anno del Giubileo, per dare speranza a chi si trova in difficoltà e mobilitare la solidarietà a livello territoriale. Scrive msn.com