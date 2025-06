Meteo settimana di fuoco | afa e 40 gradi ma temporali pomeridiani al Nord

Preparatevi a una settimana di fuoco: le temperature sfioreranno i 40°C in molte città italiane, accompagnate da un’afa opprimente che non darà tregua, nemmeno di notte. La calura si farà sentire dall’30 giugno al 6 luglio, ma il Nord dovrà affrontare anche temporali pomeridiani, spesso intensi, soprattutto su Alpi e pianure adiacenti. Una vera sfida tra caldo estremo e improvvisi cambi di tempo.

Da quanto emerso dalle previsioni meteo, questa settimana si prospetta di fuoco. Dal 30 giugno al 6 luglio le temperature sfioreranno i 40 gradi in molte città, con afa persistente anche di notte. Tuttavia, il Nord dovrà fare i conti con temporali pomeridiani, localmente intensi, soprattutto su Alpi e pianure adiacenti. PICCHI DI 40° E .

