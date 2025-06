Meteo Roma del 30-06-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e il Nord al mattino del 30 giugno 2025: un inizio di giornata all'insegna della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi che accompagneranno le prime ore. Nel pomeriggio, la nuvolosità si intensifica sui rilievi alpini, portando qualche acquazzone occasionale. La sera e la notte mantengono condizioni asciutte e cieli limpidi, promettendo un fine giornata tranquillo e piacevole. Entriamo nel dettaglio delle previsioni regionali.

meteo venerdì trovati all'ascolto poi te le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui rilievi con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati o qualche velatura in transito in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura altruda mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cielo sereno pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite locali addensamenti in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo abile con prevalenza di cieli sereni ovunque temperature minime massime stabili o in lieve rialzo al centro nord sulla Sardegna in viale Carlo al Sud è sulla Sicilia previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo