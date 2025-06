Meteo nessuna tregua per i prossimi giorni | caldo africano e temperature sopra la media

L'estate si conferma protagonista assoluta sulla nostra penisola, con temperature che superano di ben 5/6 gradi la media stagionale e un sole incontrastato che non dà tregua. Carlo Migliore di 3bmeteo prevede un'altra settimana di caldo africano, con Messina e altre 16 città in allerta bollino rosso. È il momento di prepararsi a una lunga fase di afa intensa: ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Ancora una settimana all’insegna del caldo africano con sole incontrastato e temperature fino a 56 gradi sopra la media stagionale. Sono queste le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo per Messina e la provincia. Caldo, esordio luglio con 17 città bollino rosso, per Messina allerta gialla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

