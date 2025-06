Meteo le previsioni in Campania per lunedì 30 giugno 2025

Scopri cosa ti riserva il meteo in Campania per lunedì 30 giugno 2025: una giornata all'insegna del sole e delle temperature estive. Con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di piogge, sarà perfetta per godersi le belle giornate estive. Ma attenzione alle variazioni di vento e alle allerte meteo che potrebbero emergere nel corso della giornata. Ecco tutte le informazioni dettagliate per prepararsi al meglio a questa domenica calda e soleggiata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 30 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 5140m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 5074m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it