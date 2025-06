Meteo in Veneto tra sole caldo intenso e forti temporali

Il Veneto si trova nel cuore di un tira e molla climatico, tra il caldo intenso e improvvisi temporali. Mentre l’anticiclone subtropicale porta temperature elevate, le infiltrazioni di aria fresca in quota scatenano contrasti termici potenzialmente violenti. Prepariamoci a un’estate ricca di sorprese, dove sole e temporali si alternano, rendendo il meteo locale imprevedibile ma affascinante. Restate aggiornati per vivere al meglio questa variabilità atmosferica!

L'anticiclone subtropicale continua a provocare caldo intenso sull’Europa meridionale e sul Veneto ma, con l’inizio della settimana, delle infiltrazioni di aria relativamente piĂą fresca in quota determinano forti contrasti termici, responsabili di temporali anche violenti durante le ore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: veneto - caldo - intenso - forti

Tempo soleggiato e caldo almeno fino al weekend in Veneto, con qualce eccezione in montagna - Preparatevi a un weekend all'insegna del sole e del caldo, con poche eccezioni in montagna. L'anticiclone garantirĂ stabilitĂ atmosferica su gran parte del Veneto, regalando giornate ideali per uscite all'aperto.

+++ GIOVEDĂŚ 26 GIUGNO +++ Altra giornata di sole e CALDO INTENSO da nord a sud con massime superiori a 30 gradi ovunque e picchi fino a 36-38 gradi. Temporali pomeridiani locali lungo l'arco Alpino ed in serata a tratti fino a pianure e coste tra Veneto Vai su Facebook

Meteo in Veneto tra sole, caldo intenso e forti temporali; Meteo Veneto, le previsioni per giovedì 26 giugno: picco del caldo ma rischio forti temporali; Weekend di caldo intenso. Ecco le mappe e le webcam.

Meteo in Veneto tra sole, caldo intenso e forti temporali - L'anticiclone subtropicale continua a provocare caldo intenso sull’Europa meridionale e sul Veneto ma, con l’inizio della settimana, delle infiltrazioni di aria relativamente più fresca in quota deter ... veneziatoday.it scrive

Caldo asfissiante e maltempo, il Nordest si divide: in arrivo temporali estivi con grandine e (un'altra) ondata di calore. Le previsioni - Tra oggi, 30 giugno, e domani, primo luglio, il meteo subirà un cambio repentino nel Trentino, regione che saluta (temporaneamente) ... Come scrive ilgazzettino.it