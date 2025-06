Meteo Giuliacci attenzione | ecco quando finisce il caldo

Attenzione alle ultime previsioni di meteogiuliacci.it: il caldo estivo potrebbe presto dare tregua. Dopo settimane di disagio termico intenso, un fronte freddo atlantico sta per intervenire, portando temporali e un abbassamento delle temperature. Tra venerdì 4 e sabato 5 luglio, si prevede un cambiamento significativo, offrendo sollievo a molte regioni. Restate aggiornati per scoprire quando il clima tornerà a essere più fresco e vivibile.

Attenzione alle previsioni di meteogiuliacci.it, il caldo potrebbe finire. Da nord a sud, il disagio termico sarà significativo, ma le ultime proiezioni offrono una nota positiva: l'intensa calura potrebbe durare meno del previsto. Un cambiamento è atteso con l'arrivo di un fronte freddo atlantico, che porterà temporali e una rinfrescata, modificando la situazione meteo. Secondo i principali modelli previsionali, tra venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, le correnti atlantiche fresche e instabili dovrebbero raggiungere il Nord, interrompendo il caldo intenso. Entro domenica 6 luglio, il miglioramento si estenderà alle regioni centrali, mentre temporali, potenzialmente anche estremi, interesseranno soprattutto il Nord e le aree adriatiche centrali.

