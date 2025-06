Meteo ancora molto caldo ma arrivano i temporali al Nord

L'Italia vive ancora sotto un sole cocente, con temperature che sfiorano i 36°C e un'onda di calore che sembra non voler cedere il passo. Ma il vento sta cambiando: i temporali al Nord si fanno avanti, portando un po’ di sollievo e un nuovo scenario meteorologico. Già nella giornata di ...

L'Italia continua a sopportare l' ondata di calore causata dall' Anticiclone con temperature elevate in tutto il Paese. Per giorni, i valori massimi hanno costantemente superato i 34-36°C da Nord a Sud. Sabato 28 giugno, lo zero termico è stato registrato a un'altitudine eccezionalmente elevata, circa 5.100 metri. Tuttavia, questa alta pressione africana mostra segnali di indebolimento e un potenziale cambiamento imminente. Già nella giornata di oggi stanno infatti per arrivare forti temporali al Nord. E' la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Sono tante le zone d'Italia che stanno sperimentando valori anche 7-8°C oltre la media stagionale e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meteo, ancora molto caldo ma arrivano i temporali al Nord

