meteo a milano e in lombardia prima settimana di luglio tra super caldo e violenti temporali

Preparatevi a un inizio di luglio all'insegna del clima impetuoso: Milano e la Lombardia si trovano nel cuore di una sfida tra il caldo africano portato da Pluto e i violenti temporali che minacciano di sconvolgere la settimana. La situazione resta intensa, ma il fine settimana potrebbe offrire un po' di sollievo. Rimanete aggiornati per non lasciarvi sorprendere dai capricci del tempo!

Milano, 30 giugno 2025 - Il caldo africano portato da Pluto non molla almeno per i prossimi giorn i. Il rischio temporali però è alto a Milano e in Lombardia ma per avere una vera diminuzione delle temperature bisognerà attendere il fine settimana. Pluto più debole ma non tanto. “L’ alta pressione africana mostra segnali di indebolimento e un potenziale cambiamento imminente. Già nella giornata di oggi stanno infatti per arrivare forti temporali al Nord ”. E' la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Sebbene la settimana si prospetti decisamente cald a, sarà piuttosto turbolenta al Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it