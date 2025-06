Meteo a Milano e in Lombardia prima settimana di luglio tra caldo da bollino rosso e violenti temporali

Il sole impazza a Milano e in Lombardia, ma il caldo da bollino rosso si accompagna a minacciosi temporali che scuotono la regione. Con temperature torride e rischi di violenti rovesci, questa prima settimana di luglio si presenta come una sfida tra afa insostenibile e improvvisi nubifragi. Per un vero sollievo, bisognerà attendere il weekend, quando le temperature inizieranno a calare. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa estate infuocata.

Milano, 30 giugno 2025 - Il caldo africano portato da Pluto non molla almeno per i prossimi giorn i. Il rischio temporali  però è alto  a Milano e in Lombardia ma per avere una vera  diminuzione delle temperature bisognerà attendere il fine settimana. Bollino rosso. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani martedì 1 luglio e mercoledì 2 l'allerta di livello 3, la più elevata (" bollino rosso ") riguarderà  17 città tra le quali Brescia e Milano. L'allerta di livello 3, ricorda il ministero, indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo a Milano e in Lombardia, prima settimana di luglio tra caldo da bollino rosso e violenti temporali

