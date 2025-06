Mestre nelle cassette delle lettere la guida per convertire all' Islam

A Mestre, un quartiere multietnico come Piave si trova ad affrontare un fenomeno inusuale: fogli anonimi lasciati nelle cassette della posta, offrendo una guida alla conversione all'Islam. Un'iniziativa che ha suscitato curiositĂ e preoccupazioni tra residenti e autoritĂ . Ma cosa si nasconde dietro questi messaggi? E quale impatto avrĂ sul tessuto comunitario? Scopriamolo insieme, analizzando le motivazioni e le ripercussioni di questa singolare campagna.

Succede a Mestre, quartiere Piave, terraferma veneziana una zona multietnica abitata in prevalenza da cittadini di religione islamica. I fogli sono stati trovati in molte cassette della posta e sono una sorta di guida alla conversione, recapitata in forma anonima. In un quartiere dove la domenica - ammette il parroco Don Marco - in chiesa ci va solo il 2% dei residenti. "Ciao mio rispettato lettore - si legge nei ciclostilati - oggi vorrei condividere con voi come una persona può entrare in paradiso". E di seguito un lungo elenco per spiegare chi è Allah e quali sono i vantaggi di diventare musulmano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it